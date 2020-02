CONTINUA LA RECLAMACIÓN DE LA VECINDAD CONTRA LA LICENCIA DE LA GASOLINERA DE LA CALLE REUS

A partir de nuestra comunicación del pasado 29 de enero, y después de un parón de una semana, las obras de la nueva gasolinera “low cost” han continuado. La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y las vecindades de las calles Secoya y Óbolo presentaron una moción para instar a la paralización a la Junta Municipal, que debía ser tratada y votada en el pleno del 06 de febrero.Esta petición fue rechazada por un defecto de forma.Sin embargo, el PSOE, se hizo eco de la reivindicación y presentó a trámite la moción para ese pleno, amparándose en la urgencia debida, ya que coincidían en que el procedimiento para la concesión no se había seguido y las obras continuaban.El pasado 6 de febrero la moción presentada fue expuesta en el Pleno de la Junta Municipal de Carabanchel, con la presencia de gran número de vecinos afectados. El resultado de la votación fue favorable a su tramitación, con los votos en contra sólo de los partidos PP y Cs. No dio tiempo a la vecindad para celebrarlo, ya que Cs, apoyándose en el art. 65 del Reglamento, obligó a una nueva votación, en este caso para que se anulara la primera votación y se pospusiera la cuestión hasta el siguiente pleno, alegando falta de información y conocimiento de la cuestión planteada y pidiendo un informe técnico. En esta ocasión, PP, VOX y Cs votaron a favor de posponerlo. Tal maniobra dilatoria fue recibida con estupor por los presentes, que era testigos directos de una maniobra que se antoja claramente obstaculizadora, ya que Cs , no sólo es el actual responsable del área (que en la legislatura anterior concedió la licencia), sino que además es conocedor de todo el proceso desde el inicio de las reivindicaciones y publicación en los medios.La frustración rechazo vecinal quedó reflejada en su abandono del pleno acompañado de protestas.Para la vecindad afectada, más de 1.500 personas, resulta incomprensible que Cs (que fue el partido más votado en este sector concreto) parezca haber desdeñado por completo las alegaciones de sus votantes y decidido defender los intereses de una empresa gasolinera.La realidad es que, al margen de las cuestiones legales sobre la procedencia o no de la licencia, la vecindad no fue informada de dicho proceso, como se estipula Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de Madrid. -Artículo 30. Deberes de los interesados. “Los interesados (gasolinera) tendrán los deberes siguientes … 5. Colocar en lugar donde se vaya a realizar la actuación urbanística, en el punto de mayor visibilidad desde el exterior, cartel informativo de la solicitud y descripción básica de las obras para las que se solicita licencia”. Por ello, se reclama el derecho a poder presentar las alegaciones que la vecindad estime oportunas y mientras estas alegaciones no sean presentadas, tramitadas y resueltas, se requiere la paralización de las obras, ya que la licencia se ha concedido sin que el interesado (gasolinera) cumpliera con este importante trámite.

Madrid, 11 de febrero de 2020

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto

carabanchelalto@aavvmadrid.org